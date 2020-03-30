Українці на карантині: 10 способів, як поліпшити сигнал домашнього Wi-Fi

Карантин в Україні через коронавірус продовжили до 24 квітня 2020 року. У цей період дуже важлива стійкість сигналу домашнього Wi-Fi, тому що багато хто перейшов на віддалений режим роботи.

Без інтернету складно також уявити онлайн-навчання школярів і студентів, не кажучи вже про дозвілля.

Коли всі знаходяться вдома і одночасно заходять в інтернет з ноутбука, планшета і смартфона, при цьому працюють побутові прибори, швидкість сигналу може знижуватися.

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Пропонуємо 10 способів, як посилити сигнал домашнього Wi-Fi:

Придбайте новий маршрутизатор. Переставте маршрутизатор – чим вище, тим краще. Ставте його на верхньому поверсі вашого будинку, зверху на меблях і ближче до середини будинку чи квартири. Змініть канал на маршрутизаторі. Більшість з них мають дві частоти (за додатковою інформацією зверніться до інструкції для користувача). Переважно вони працюють на частоті 2,4 ГГц, як і багато інших побутових приладів (мікрохвильові печі, радіоняні, Bluetooth, системи відеоспостереження та бездротові телефони), що може створювати перешкоди. Тому, якщо змінити частоту на 5 ГГц, сигнал буде сильніший. Мінімізуйте втручання. Будь-який електричний кабель, металеві двері, утеплення стін, дзеркала, галогенні лампи, шафи, цегла, скло і бетон можуть опинитися на шляху сигналу. Оновіть програмне забезпечення. Переконайтеся, що ваш маршрутизатор має останні оновлення. Подумайте про ретранслятори – вони покращують сигнал. Для цього можна використовувати старі маршрутизатори, але потрібні певні технічні навички. Тому простіше купити ретранслятор. Скиньтеся з сусідами на новий маршрутизатор. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку і добре ладите з сусідами, можна разом купити новий маршрутизатор. Ваш сусід на верхньому поверсі може розмістити маршрутизатор у себе і роздавати Wi-Fi квартирам, власники яких розділили витрати. Захистіть свій Wi-Fi. Якщо ви не дружите з сусідами і хочете мати більш захищену мережу, використовуйте інший протокол мережевого захисту – WPA/WPA2 замість WEP (це доволі складно, але ви можете пошукати модель свого маршрутизатора в інтернеті та інструкції щодо того, як це зробити). Ви також можете обмежити кількість пристроїв. Не рекламуйте свій Wi-Fi. Коли ви шукаєте відкритий Wi-Fi, то зазвичай бачите кілька варіантів. Якщо ваша мережа не буде захищена, інші люди зможуть до неї підключитися. Ви можете зробити свою мережу приватною за допомогою пароля, або ще більше її убезпечити, зайшовши на сторінку адміністрування і знявши позначку з пункту Enable SSID Broadcast. Після цього більшість людей не буде бачити вашу мережу на своїх пристроях. Якщо ці способи не працюють, фольгою обмотайте задню частину маршрутизатора. Цей спосіб не має наукового обгрунтування. Просто візьміть на кухні трохи фольги і обмотайте нею задню частину маршрутизатора. Завантажте безкоштовну програму для перевірки сили сигналу Wi-Fi до і після. Можна також поставити позаду маршрутизатора інші металеві предмети.

До слова, на телеканалі Рада та YouTube-каналі Міністерства освіти України виходять відеокурси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання під час карантину.