Історії жінок, які будують кар’єри, виховуючи дітей – вибір редакції

Березневі свята актуалізували одвічну суперечку – якою повинна бути жінка. Хтось стверджує, що тендітною та беззахисною. Хтось переконаний, що сучасний світ змушує їх ставати на один рівень з чоловіками. Але є відомі українки, яким вдалося органічно поєднати успішність у традиційно чоловічих бізнес-сферах з роллю дружини та матері.

Представляємо вашій увазі ТОП-5 публічних та успішних українських бізнес-мам. Хто ж вони та як їм це вдається? Читайте в матеріалі ФАКТИ. ICTV.

Олена Зеленська, виховує двох дітей (доньку та сина)

Перша леді України. В минулому — сценарист Студії Квартал-95. Працювала над проєктами Вечірній квартал, Розсміши коміка, Вечірній Київ, Жіночий квартал.

В якості Першої леді переймається питаннями на кшталт соціальної інклюзії і прав дітей, освітньої реформи, забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах Партнерства Біарріц тощо. Ініціювала старт проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

У межах її ініціативи Без бар’єрів передбачено проведення всеукраїнських досліджень, створення безбар’єрних цифрових сервісів, а саме — нового розділу Дія. Без бар’єрів на державному порталі Дія. Вже у квітні 2021-го, після фіналізації та погодження Національної стратегії безбар’єрності з боку всіх дотичних органів держвлади, документ має затвердити Уряд.

Олена Зеленська входить до ТОП-100 найвпливовіших жінок України 2020 року за версією журналу Фокус (2 місце), а також до топ-100 найвпливовіших українців 2019 року за версією того ж Фокуса (30 місце). У листопаді 2020-го Олена Зеленська стала героїнею книги Ukrainian Women in Vogue, яка була випущена українським виданням журналу Vogue.

Іванна Ніконова, виховує 10 дітей (троє хлопців і сім дівчаток)

Мати-Героїня. Бізнес-леді, благодійниця. Засновниця та керівник мережі культурно-освітніх установ А+ (Академія сучасної освіти А+, Гімназія А+, Дитячий клуб А +), яка наразі продовжує розширюватися.

Іванні Ніконовій 48. І вона з тих жінок, що не лише не приховують, а й пишаються своїм віком, адже, попри народження вже сімох дітлахів, Іванна продовжує виглядати наче супер-модель. До організації життя родини вона ставиться як до управління бізнес-групою: щодня ранок починається о шостій, і весь день в неї і дітей розписаний похвилинно.

Іванна розповідає, що на заснування особливого, сучасного навчального закладу її надихнули власні діти. Бо як багатодітна мати вона зіштовхнулася з проблемою логістики дітлахів: школа, творчі гуртки, басейн, спортивні секції… Для того, щоб діти розвивалися повноцінно, треба всюди встигати.

-Усім своїм дітям я, в першу чергу, намагаюся дати хорошу освіту, прищепити любов до спорту і, що не менш важливо — навчити працювати, — ділиться бізнес-леді.

Якось їй спала на думку ідея зібрати всі найкращі елементи сучасної шкільної та позашкільної освіти, виховання в одному місці. Так і з’явилася Академія сучасної освіти А+. Інноваційна навчальна програма, творчість, спорт, розвиток лідерських навичок, емоційного інтелекту дитини тощо — в основі цього навчального закладу. Кількома роками пізніше з’явився Дитячий клуб А+ для малюків. Також Іванна Ніконова системно займається благочинністю.

Альона Дегрік Шевцова, виховує чотирьох дітей (двох дочок і двох синів)

Українська бізнесвумен, філантроп, активний учасник українського fintech-ком’юніті. CEO fintech-компанії LeoGaming і міжнародної платіжної системи LEO.

Входить до ТОП-50 найвпливовіших жінок української fintech-галузі як один з найбільш ефективних керівників (за версією UAFIC — Української асоціації фінтех та інноваційних компаній). У 2020 році потрапила до ТОП-8 найуспішніших жінок української fintech-індустрії за версією галузевого видання PaySpace Magazine. Номінована на кращого CEO фінансового сектора за версією FinAwards 2021.

У 2009 році, після закінчення вишу, Альона Дегрік заснувала компанію LeoPartners, яка надавала юридичний супровід фінансовим компаніям і банкам. А в 2010 році запустила фінтех-ренд LeoGaming — розробника одного з перших в Україні небанківських платіжних процесингів.

У 2016 році її фінансова компанія Леогеймінг Пей отримала ліцензію Нацбанку на переказ коштів у нацвалюті без відкриття рахунку. У січні 2017-го fintech-компанія LeoGaming погодила правила внутрішньодержавної платіжної системи ЛЕО, а у 2019-му отримала статус міжнародної платіжної системи LEO.

На посаді СEO LeoGaming та керівника міжнародної платіжної системи LEO Альона Дегрік Шевцова досягла значних професійних та фінансових результатів, зробивши компанію одним із ключових учасників локального fintech-ринку. Сьогодні LeoGaming — офіційний спонсор Федерації шахів України та баскетбольного клубу Київ-Баскет.

Альона Дегрік Шевцова та її бізнеси регулярно приймають виклики сьогодення та надають допомогу (і фінансову, і обладнанням) різним медичним закладам, зокрема — Національному Інституту хірургії та трансплантології ім О. О. Шалімова.

У 2020-му вона виділила на закупівлю апаратів ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації) для інституту майже 3 млн грн (в цілому спільно із співзасновниками Monobank Олегом Гороховським і Володимиром Яценком вони зібрали на цю мету близько 6 млн грн). Також Дегрік Шевцова разом із партнерами закуповувала кисневі концентратори — для Київської міської клінічної лікарні №12.

Нещодавно в якості представника української fintech-галузі Альона Дегрік Шевцова відвідала з робочим візитом Сполучені Штати, де зустрічалася з американськими колегами й інвесторами.

Візит був організований американським державним агентством Open World Leadership Center та Асоціацією українських банків у межах програми розвитку україно-американських відносин у сфері фінансової інклюзивності й обміну досвідом IT-фахівців.

За її словами, результатом цих зустрічей стануть великі угоди між українськими фінтех-компаніями й американськими венчурними фондами.

Зоя Литвин, виховує двох дітей (сина та дочку)

Підприємниця, громадська діячка, заслужений працівник освіти України (2020). Засновниця й очільниця громадської спілки Освіторія та Новопечерської школи, а також національної премії Global Teacher Prize Ukraine для вчителів-новаторів (з 2017-го).

Зоя Литвин активно займається благочинністю. Зокрема, громадська спілка Освіторія під її керівництвом започаткувала стипендіальну програму, що покриває (повністю чи частково) вартість навчання талановитих учнів 7-11 класів в інноваційній Новопечерській школі.

Входить до списку ТОП-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус (2018-2019 рр..), до ТОП-5 жінок-підприємниць за версією ООН 2019 року та до ТОП-100 успішних жінок України 2020-го року (43 місце) за версією журналу НВ.

Маргарита Січкар, виховує трьох дітей (двох дочок та сина)

Бізнес-леді, відомий ресторатор, амбасадор щастя, автор мотиваційних та автобіографічних книжок.

Маргарита Січкар почала свою кар’єру з ресторанного бізнесу. У 90-х була директором, а потім співвласником відомого київського ресторану Пантагрюель. У 2003 році вона відкрила ще один ресторан під назвою Тампопо у центрі Києва. А за два роки – разом з відомою рестораторкою Віолою Кім відкрила Pleasure Cafe. У 2008 році відкрився ще один заклад Маргарити – Комунальна Квартира. Крім того, Маргарита Січкар була власницею елітного комплексу Respect Hall Resort Hotel у Ялті.

У 2009 вийшла заміж за відомого футболіста Владислава Ващука.

Окрім ресторанного бізнесу, Січкар завжди цікавила письменницька і видавнича діяльність.

У 2004 році вона заснувала Видавничий Дім, а також якийсь час видавала журнали Наш Досуг і Olive.

У 2007 році вийшла перша книга Маргарити – Щоденник ресторатора. Згодом – ще кілька, зокрема, Життя без паніки або 25 способів жити з користю для себе, Щоденник успішної жінки та інші. На сьогоднішній день Маргарита Січкар є автором семи книжок, частину з яких планує вивести на Amazon.

В 2010-му році Маргарита Січкар стала телеведучою програми Кухня на шпильках. Також вона була експертом реаліті-шоу Сім’я” на каналі 1 + 1, а в 2015, після розлучення з Владиславом Ващуком, виступала як експерт у ТБ-шоу Як вийти заміж.

Маргарита Січкар є одним із піонерів анімалотерапії в Україні – лікування за допомогою тварин – коней та собак. У 2011 році вона створила у Києві перший у світі дитячий реабілітаційний центр іпотерапії Камелія, де лікувалися дітки, хворі на ДЦП та інші патології опорно-рухового апарату.

Також Маргарита створила коворкінг Щастя HUB. У її найближчих планах – створення колайфінгу, резиденти якого зможуть жити і працювати над реалізацією різних проєктів у сфері агробізнесу, ландшафтного дизайну та інноваційних технологій.