Восьмеро українців увійшли в рейтинг Forbes 30 Under 30

Американське видання Forbes опублікувало рейтинг Forbes 30 Under 30 Europe, в якому відзначили найкращих представників різних сфер.

Важливо зазначити, що в рейтингу публікують інноваторів, яким ще не виповнилося 30 років. У 2021 році в низці категорій відзначили талант українців, зокрема в декількох розділах підкреслили роботу наших стартаперів.

У категорії Технологія назвали співзасновників сервісу Flawless App – Лізу Дзюбу та Ахмеда Сулеймана. Flawless App – це інструмент для порівняння дизайну з реальним мобільним додатком під час розробки. Наразі цим інструментом користуються розробники різних великих компаній.

Також в цьому розділі відзначили співзасновників українського Reface – додатка, що дозволяє замінити обличчя на відео. У рейтинг потрапили Ярослав Бойко, Денис Дмитренко та Роман Могильний.

Талант українців оцінили й в інших категоріях рейтингу. Наприклад, в розділі Соціальний вплив відзначили роботу співзасновника проекту Fast Федора Сердюка. Мета проекту – навчити людей навичкам першої допомоги.

У розділі про фінанси відзначили співзасновника EZ Blockchain Сергія Герасимовича, а в розділі про технології – засновницю A-LabInsider Інну Заіменко.

Найбагатші люди у світі

Діловий журнал Forbes опублікував свіжий рейтинг найбагатших людей у світі. Згідно з оприлюдненим списком, в одному місті проживає найбільше доларових мільярдерів.

Цим містом став Пекін – столиця Китаю. За даними рейтингу журналу Forbes, на цей момент у країні перебуває близько 100 мільярдерів.

Джерело: Forbes 30 Under 30 Europe