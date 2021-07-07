У Бельгії 11-річний хлопчик отримав ступінь фізика в університеті

У Бельгії 11-річний хлопчик отримав ступінь бакалавра фізики в Університеті Антверпена. Дитина успішно пройшла 3-річний курс навчання за один рік.

Одночасно з цим хлопчик відвідував магістерські курси з фізики. Молодий випускник Лоран Сімонс перевершив інших студентів, отримавши один з найвищих показників успішності.

За словами представника Антверпенського університету, 11-річний хлопчик навчався на ступінь бакалавра фізики з березня 2020 року. Цьогоріч він також пройшов декілька курсів магістерської програми.

На початку осені дитина планує офіційно вчитися на ступінь магістра фізики. За словами Саймона, він дуже хотів пройти курси класичної механіки та квантової фізики, оскільки йому це цікаво.

– Безсмертя – ось моя мета. Я хочу мати можливість замінити якомога більше частин тіла механічними частинами. Квантова фізика, вивчення найдрібніших частинок – це перша частина головоломки, – сказав він.

Хлопчик зазначив, що в такому дослідженні мають значення два чинники: отримання знань та їхнє застосування. За його словами, щоб правильно їх використовувати, він хоче попрацювати з найкращими професорами у світі.

Вундеркінд раніше навчався в Гентському університеті та Технічному університеті Ейндговена, де він отримав ступінь бакалавра за коротшою навчальною програмою.

Лоран Сімонс вперше вступив до Технічного університету Ейндговена у 9-річному віці. Його визнали наймолодшим студентом, який отримав диплом про вищу освіту.

Джерело: The Brussels Times