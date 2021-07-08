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Владислава Ткаченко |

КНУКіМ очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України

КНУКіМ

Інформаційний ресурс Освіта.ua представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.

Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в топ-10 рейтингу Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України.

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Назва закладу освіти Місце Місце у заг. рейтингу Топ-200 Україна Бал ЗНО на контракт Scopus Підсумко-вий бал
Київський національний університет культури і мистецтв 1 100 120 37 175 332
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 2 112 162 13 191 366
Львівська національна академія мистецтв 3 114 158 19 191 368
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 4 116 149 43 180 372
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського 5 126-127 168 25 191 384
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого 6 140-141 199 12 191 402
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 7 147-149 180 38 191 409
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського 8 156-157 181 55 191 427
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 9 162-163 185 59 191 435
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М.Глієра 10 168 201 51 191 443

Рейтинги, які використовують під час складання консолідованого рейтингу вишів України:

  • Топ-200 Україна – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості й незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
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  • Рейтинг Scopus  – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
  • Рейтинг Бал ЗНО на контракт  – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Фото: КНУКіМ

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