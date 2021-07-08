КНУКіМ очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України

Інформаційний ресурс Освіта.ua представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.
Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в топ-10 рейтингу Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України.
Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України
|Назва закладу освіти
|Місце
|Місце у заг. рейтингу
|Топ-200 Україна
|Бал ЗНО на контракт
|Scopus
|Підсумко-вий бал
|Київський національний університет культури і мистецтв
|1
|100
|120
|37
|175
|332
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|2
|112
|162
|13
|191
|366
|Львівська національна академія мистецтв
|3
|114
|158
|19
|191
|368
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|4
|116
|149
|43
|180
|372
|Національна музична академія України імені П.І.Чайковського
|5
|126-127
|168
|25
|191
|384
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
|6
|140-141
|199
|12
|191
|402
|Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
|7
|147-149
|180
|38
|191
|409
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського
|8
|156-157
|181
|55
|191
|427
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|9
|162-163
|185
|59
|191
|435
|Київська муніципальна академія музики ім. Р.М.Глієра
|10
|168
|201
|51
|191
|443
Рейтинги, які використовують під час складання консолідованого рейтингу вишів України:
- Топ-200 Україна – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості й незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
- Рейтинг Scopus – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
- Рейтинг Бал ЗНО на контракт – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).
Фото: КНУКіМ