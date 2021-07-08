КНУКіМ очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України

Інформаційний ресурс Освіта.ua представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.

Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в топ-10 рейтингу Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України.

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Рейтинги, які використовують під час складання консолідованого рейтингу вишів України: