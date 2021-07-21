Фокус: люди президента – у Топ рейтингу найефективніших державних менеджерів України

За співвідношенням озвучених обіцянок і досягнутих результатів, найкращими державними менеджерами України стали представники команди президента Володимира Зеленського.

Такі результати рейтингу найефективніших державних менеджерів, складеного журналом Фокус.

Перше місце зайняв голова Офісу президента Андрій Єрмак. Його заслугою Фокус називає налагодження у найкоротші терміни ефективної роботи Офісу президента.

Крім цього, в плюс Єрмаку була також зарахована побудова ефективної зовнішньої політики голови держави, куратором якої зокрема є Єрмак. Внутрішні українські питання також перебувають під контролем ОП, і це теж послужило приводом присудити Єрмаку перше місце.

Другу позицію у рейтингу зайняв заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. В його обов’язки з перших днів перебування в ОП, починаючи з травня 2019 року, входила побудова комунікацій між президентом і суспільством.

У червні 2020 року Тимошенко почав курувати найбільш масштабний проект глави держави – програму Велике будівництво. У березні 2021 року в заступника голови ОП з’явилися додаткові обов’язки – він був призначений відповідальним секретарем президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

У 2020 році у рамках Великого будівництва, як і анонсувалося на початку програми, в усіх регіонах України були закінчені будівельні роботи у 100 дитячих садках і 100 школах, що дозволило створити загалом близько 15 тис. нових місць для дошкільнят та учнів.

Також в ході Великого будівництва було реалізовано велику кількість проектів транспортної інфраструктури.

Ще одним прикладом ефективного державного менеджменту у виконанні Тимошенка Фокус наводить контракт ДП Антонов і Міністерства оборони на будівництво трьох літаків АН-178 для ЗСУ. Обіцянку домогтися держзамовлення для Антонова Тимошенко дав у квітні 2020 року, а наприкінці року контракт уже був підписаний.

За словами заступника голови ОП, в 2021 році в Україні в рамках Великого будівництва має бути побудовано і відремонтовано ще 6500 км доріг і 150 мостів.

До перших рядків рейтингу Фокуса увійшли також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова Фіскальної служби Вадим Мельник, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр інфраструктури Олександр Кубраков.