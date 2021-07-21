Голова ДФС Мельник увійшов до переліку найбільш ефективних державних менеджерів України

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник увійшов до рейтингу найбільш ефективних державних менеджерів України. Рейтинг опублікований журналом Фокус.

Укладачі рейтингу зазначають, що згідно зі звітами Державної фіскальної служби, відомство на чолі з Вадимом Мельником всього за півроку роботи показало значні результати.

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Загальний економічний ефект від діяльності податкової міліції протягом першого півріччя 2021 року склав 13,163 млн грн. Цей показник вищий, ніж за весь 2020 рік, — 13,1 млрд грн.

Також з початку поточного року ДФС забезпечила відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 864 млн грн.

Ця сума відшкодувань за шість місяців 2021 року порівнянна з річними показниками за 2018-2020 роки, а розміри відшкодувань до бюджету в 2015-2017 роках перевищує майже вдвічі.

– Відомство продовжує активну боротьбу з тіньовими ринками. З початку року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн, що можна порівняти з річними показниками кількох попередніх років, — зазначають укладачі рейтингу.

Вказується, що ДФС вдалося переломити тренд зростання щомісячних сум схемного податкового кредиту з ПДВ — на 22% за перший квартал 2021 року.

Також у першому півріччі 2021 року ДФС припинила діяльність великого конвертаційного центру з річним обертом понад 1 млрд грн.

Крім того, у квітні Офіс великих платників податків ДФС забезпечив відшкодування до бюджету 229 млн грн найбільшим фінустановам України в рамках справи про ухилення від сплати податків.

Вадим Мельник очолює ДФС з грудня 2020 року.

Рейтинг державних менеджерів України

За співвідношенням озвучених обіцянок і досягнутих результатів, найкращими державними менеджерами України стали представники команди президента Володимира Зеленського.

Такі результати рейтингу найефективніших державних менеджерів, складеного журналом Фокус.