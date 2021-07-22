Веслування на байдарках і каное – один із видів спорту, де Україна може розраховувати на медалі. На останніх двох Олімпіадах у Лондоні та Ріо золото здобув Юрій Чебан.

У каное-одиночці українець вигравав запливи на 200 м, а в Пекіні на запливі 500 м він прийшов третім. У Токіо Чебан теж поїде, але вже як головний тренер. Команду до ігор він тренував так, як готувався колись сам.

У Токіо наша збірна виступить у восьми з 12-ти видів програми змагань з веслування на байдарках і каное. Перед поїздкою до Японії ми зустрілись з Юрієм на тренувальній базі, де чемпіон і сам готувався до Олімпіад.

Юрій Чебан – олімпійський чемпіон, головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное.

– Пане Юрію, як триває підготовка до Ігор?

– Ми готуємося на найсучаснішій базі, яка сьогодні є в Україні. Тут є все для спортсменів – від тренажерного залу і якісного харчування до відмінної акваторії з виходом у Дніпро. Власне, вся підготовка уже позаду – залишилися формальності.

– 25 липня ми вилітаємо до Токіо, а 2 серпня вийдемо на старт. Вся команда готова, отримали щеплення від ковіду і тепер максимально налаштовуємося на змагання.

– Ви вирушаєте 25 числа, а уже за тиждень – старт. З Японією у нас велика різниця в часі. Чи не вплине це на форму спортсменів?

– Ми знали, що наша акліматизація в Японії фактично зірветься, тому були готові до цього. Ми отримали рекомендації лікарів, як перейти на інший часовий пояс максимально комфортно. Для цього ми почали раніше прокидатися, з п’ятої ранку всі на ногах. Ми спробуємо компенсувати ті дні, які мали б провести в Японії. Якби не коронавірус – ми б вже були там.

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– Цього року у нас доволі велика команда. До Японії їдуть 10 веслувальників, причому більшість – дівчата! Це своєрідний рекорд, адже більше наших представників було тільки на іграх в Сіднеї 2000 року – 11 веслувальників. На кого найбільше розраховуєте?

– Так, у нас додався жіночий вид – каное. Це вперше він буде представлений в Токіо. У нас додатково з’явилося дві квоти. Дівчата у нас завжди були сильніші. І в Ріо вони були більшим складом, вони нас витягують (сміється).

Але у нас орієнтир не на кількість ліцензій, а на якість відливу медалей. Якщо ми реалізуємо хоча б 30% ліцензій – це буде хороший, навіть відмінний результат.

– Яке завдання стоїть перед веслувальниками?

– Про завдання говорити важко. Тут потрібно мислити стратегічно, правильно розподіляти сили по дистанції. Але це більше питання тренерів.

– Для спортсменів головне максимально реалізувати свої можливості, жодної краплі сил не залишати на завтра – все віддати на дистанції, всього себе.

– Ви ділитеся своїм олімпійським досвідом? Як надихаєте своїх підопічних?

– У нас всі досвідчені спортсмени, я можу лише щось підказувати. Деякі вже пройшли Ріо, знають, що таке Олімпіада. Молодим, звісно, передаю власний досвід.

Але прошу не забувати, що це – мій досвід, мої почуття і переживання. Вони повинні пройти цей шлях крок за кроком самі. Я даю лише напрямок. Додатковий стимул – олімпійська медаль.

– Це – символ перемоги, символ копіткої роботи, в яку вклали сили десятки людей. Я хочу, щоб у спортсмена перед очима була кінцева ціль – олімпійська медаль. Вона варта того, щоб працювати через неможу.

– І все ж – фанати чекають медалей. На кого найбільше сподівань покладаєте?

– Не так. У мене до всіх однакове ставлення, всіх люблю та поважаю і хочу, щоб всі приїхали чемпіонами. Але будемо раді будь-якому результату. Я знаю, ніхто не буде працювати недбало.

– Олімпійські ігри – не ті змагання, де можна економити сили. Нікого не виділяю. Всі замотивовані. Ми розраховуємо на найкращий результат. Ми зробили все, що від нас залежало. Далі справа лише за спортсменами.

– Чи були якісь проблеми з підготовкою?

– Не було ніяких проблем, держава, міністерство і сам міністр Вадим Гутцайт створили всі умови, щоб ми думали лише про якісну підготовку. У нас було рекордне фінансування, чудове екіпірування, ми забезпечені всім.

– Ваш вид спорту вимагає складної логістики. Чи не було проблем з човнами, на яких будете виступати в Токіо?

– Ні, стартові човни вже давно в Японії. Ми їх відправили ще в травні, зараз займаємося на інших. Ми прилітаємо 26 липня, а з 28 вже отримаємо доступ до своїх човнів і будемо готуватися безпосередньо на воді.

– А чи передбачили варіант, що човен може бути пошкодженим? Ви його отримаєте фактично за 4 дні до старту.

– Таке буває, від цього не застрахований ніхто. Але на будь-яких змаганнях є фірми, які обслуговують човни. Спортсмени можуть туди звернутися і всі недоліки відремонтують. Це не проблема.

– Який мікроклімат у команді? Чи є у вас особлива система заохочень чи штрафів?

– Штрафи завжди існували. Але у нас немає проблем з дисципліною. Ми працюємо з досвідченими спортсменами, які розуміють, задля чого займаються. Їх не потрібно контролювати. Є розумні рамки і за них виходити не можна. Якщо ж так сталося – є штрафи, вирахування з зарплатні.

Дійти може до звільнення. Взимку були випадки, коли спортсмени потрапили під санкції. Але вони вже реабілітувалися.

– Вони готуються разом з командою?

– Так, вони в команді, але на Ігри не відібралися. В них інше завдання – готуватись до чемпіонату світу, який цього року в Данії. Мікроклімат в команді відмінний, кожен займається своєю справою, всі працюють на результат.

Склад збірної України з веслування на байдарках і каное (змагання з 2 по 7 серпня):

байдарка-одиночка, 200 м – Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук;

байдарка-одиночка, 500 м – Марія Повх, Юлія Юрійчук;

байдарка-двійка, 500 м – Людмила Кукліновська/Анастасія Тодорова;

байдарка-четвірка, 500 м – Марія Кічасова-Скорик/Людмила Кукліновська/Анастасія Тодорова/Марія Повх;

каное-одиночка, 1000 м – Юрій Вандюк, Павло Алтухов;

каное-двійка, 1000 м – Павло Алтухов/ Дмитро Янчук;

каное-двійка, 500 м – Людмила Лузан/Анастасія Четверікова;

каное-одиночка, 200 м – Людмила Лузан/Анастасія Четвіркова.

Склад збірної України з веслувального слалому (змагання з 25 по 30 липня):

каное-одиночка і байдарка-одиночка Вікторія Ус.

Фото: Юрій Чебан