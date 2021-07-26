Українська дизайнерка Вікторія Файнблат, яка представила Україну на міжнародному конкурсі краси Mrs. International, увійшла до п’ятірки лідерів.

Про це повідомила Яна Луцька, директорка національного конкурсу Mrs. Ukraine International.

Це один з найпрестижніших і відомих конкурсів, який уже понад 30 років проводиться у США за підтримки уряду. Конкурс збирає на одній сцені чарівних та успішних жінок з десятків країн світу.

Учасниці конкурсу – соціально активні, високоосвічені жінки, професіонали своєї справи, які досягають успіхів у кар’єрі та бізнесі, і при цьому залишаються берегинями домашнього вогнища, люблячими дружинами й турботливими матерями.

Українка увійшла у топ-5 конкурсу Mrs. International / 2 фотографии

Вікторія Файнблат презентувала міжнародній спільноті свій благодійний проект Право на комфорт, яким уже зацікавилися меценати. Більше того – про талановиту та небайдужу до людських доль українку уже встигли написати в американському глянці.

– Я дуже пишаюся тим, що змогла гідно представити Україну. Правду кажучи, я їхала сюди саме для цього. Я хочу, щоб про нашу культуру, історію та незламність дізнався весь світ. А найголовнішу перемогу я уже здобула – Право на комфорт знайшов відгук у людських серцях, вони готові нас підтримати та допомагати. А отже, щирих посмішок та щастя в дитячих очах стане ще більше, – ділиться емоціями Mrs. Ukraine International 2020.

Право на комфорт – це перший в Україні благодійний соціальний проект, мета якого – покращувати умови життя дітей через ремонти їхнього житла.

На очах у глядачів діти з сімей зі складними життєвими обставинами буквально отримують новий дім. Мета проекту – не просто подарувати їм комфортне та затишне помешкання, а – повернути віру у людей, справедливість та небайдужість.

На даний час на YouTube каналі Вікторії Файнблат до перегляду доступні уже три історії цього соціального реаліті.

Соціальний проект від Вікторії Файнблат

Відома дизайнер, архітектор, блогер та власниця титулу Місіс International-2020 Вікторія Файнблат започаткувала благодійний фонд та проект Право на комфорт, який буде допомагати дітям з неповних і малозабезпечених сімей, сиротам та дітям з інвалідністю покращувати їхні житлові умови.

Вікторія Файнблат створила фонд та проект, аби допомогти дітям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.