Флагманські iPhone Xs та iPhone Xs Max, а також Apple Watch Series 4 з’являться в роздрібних мережах 19 жовтня.
Про початок продажів iPhone Xs, iPhone Xs Max і Apple Watch Series 4 19 жовтня повідомив офіційний дистриб’ютор техніки Apple в Україні компанія Асбіс-Україна.
Офіційної інформації про вартість пристроїв поки немає. За попередніми відомостями, ціна iPhone Xr починатиметься від 29 999 грн, iPhone Xs – від 39 999 грн, iPhone Xs Max – від 44 999 грн. Вартості вказана для базових конфігурацій на 64 ГБ. Apple Watch в алюмінієвому корпусі будуть продаватися від 13 990 грн, а в сталевому – від 22 990 грн.
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Нагадаємо, названо найпопулярніший iPhone серед українців.
Фото: Getty Images
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