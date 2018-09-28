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Названо дату офіційного старту продажів нових iPhone в Україні

Флагманські iPhone Xs та iPhone Xs Max, а також Apple Watch Series 4 з’являться в роздрібних мережах 19 жовтня.

Про початок продажів iPhone Xs, iPhone Xs Max і Apple Watch Series 4 19 жовтня повідомив офіційний дистриб’ютор техніки Apple в Україні компанія Асбіс-Україна.

Офіційної інформації про вартість пристроїв поки немає. За попередніми відомостями, ціна iPhone Xr починатиметься від 29 999 грн, iPhone Xs – від 39 999 грн, iPhone Xs Max – від 44 999 грн. Вартості вказана для базових конфігурацій на 64 ГБ. Apple Watch в алюмінієвому корпусі будуть продаватися від 13 990 грн, а в сталевому – від 22 990 грн.

Читайте: Купив місце у черзі, а на iPhone не вистачило: у Москві стався курйоз у магазині

Нагадаємо, названо найпопулярніший iPhone серед українців.

Фото: Getty Images

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