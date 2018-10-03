Смартфон Xiaomi Mi A1 загорівся і вибухнув під час нічної зарядки поряд із власником. Це перший зареєстрований випадок вибуху моделі.

Смартфон Mi A1 приєднався до списку моделей Xiaomi, вибухи яких підтверджені.

За словами автора поста на форумі підтримки Xiaomi, інцидент стався з його другом.

Телефон заряджався поруч із власником, поки він спав.

Смартфон загорівся, однак господар не постраждав – пристрій знаходився у захисному чохлі.

Судячи з фото, Xiaomi Mi A1 лежав дуже близько до власника, можливо, на тумбочці.



Фото: MIUI Фото: MIUI Xiaomi Mi A1 вибухнув під час зарядки / 2 фотографии

До пожежі телефон використовували протягом 8 місяців.

Про інцидент уже повідомили в службу підтримки клієнтів Xiaomi, але відповіді поки немає.



Раніше було відомо про вибухи смартфонів Xiaomi в Китаї та за його межами, але це були кілька ізольованих випадків. Наразі місце інциденту не називається.

До слова, це перший зареєстрований випадок вибуху Xiaomi Mi A1.

Фото: MIUI