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Легендарний плеєр Winamp відродять

Оновлений Winamp вийде для сматрфонів і десктопів.

Легендарний плеєр Winamp перезапустять у 2019 році.

Про це пише TechCrunch з посиланням на Radionomy – компанію проекту.

Новий Winamp стане додатком не тільки для локального контенту, але і для підписок, хмарних сервісів і подкастів.

Проект позиціонується як єдина платформа для аудіофайлів і працюватиме на iOS, Android і десктопних системах.

Читайте: GPS і 30 днів без зарядки: Huawei представила розумний годинник

Відзначимо, що остання версія десктопного клієнта вийшла в 2013 році. У 2014 році Winamp купила бельгійська компанія Radionomy.

Нагадаємо, компанія Apple купила додаток для розпізнавання музики Shazam.

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