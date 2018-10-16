Оновлений Winamp вийде для сматрфонів і десктопів.
Легендарний плеєр Winamp перезапустять у 2019 році.
Про це пише TechCrunch з посиланням на Radionomy – компанію проекту.
Новий Winamp стане додатком не тільки для локального контенту, але і для підписок, хмарних сервісів і подкастів.
Проект позиціонується як єдина платформа для аудіофайлів і працюватиме на iOS, Android і десктопних системах.
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Відзначимо, що остання версія десктопного клієнта вийшла в 2013 році. У 2014 році Winamp купила бельгійська компанія Radionomy.
Нагадаємо, компанія Apple купила додаток для розпізнавання музики Shazam.
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