Xiaomi Mi 8 Lite буде представлено для продажу в першу чергу на українському ринку. Пізніше відбудеться глобальний реліз цього смартфона.

Продажі Xiaomi Mi 8 Lite відкриються 24 жовтня. Ціна на Mi 8 Lite у версії 4/64 ГБ складе 7499 грн.

Старша модель смартфона з 6 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ вбудованої коштуватиме 8 999 грн, пише ITC.

Xiaomi Mi 8 Lite оснащується 6,26-дюймовим IPS дисплеєм з вирізом у верхній частині, співвідношенням 19:9 і з розподільною здатністю 2280х1080 точок. Працює апарат на основі процесора Qualcomm Snapdragon 660 з графікою Adreno 512, 4 або 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Основних камер у Mi 8 Lite дві: 12-мегапіксельна Sony IMX363 з діафрагмою f/1.9 і 5-мегапіксельна від Samsung з діафрагмою f/2.0. Фронтальна камера в смартфоні 24-мегапіксельна.

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Ємність вбудованого акумулятора в Xiaomi Mi 8 Lite становить 3350 мАг, при цьому підтримується швидка зарядка Qualcomm QuickCharge 3.0.

NFC у ньому немає.

Нагадаємо, раніше було озвучено офіційні ціни на нові iPhone в Україні.