Нова техніка віддаленого злому Android-гаджетів працює на основі NFC-технології.

Експерти аналітичної компанії Checkmarx розповіли на конференції Hack.lu в Люксембурзі про техніку віддаленого злому Android-гаджетів.

Запис презентації опубліковано на Youtube.

Для цього на телефоні жертви повинна бути встановлена ​​вірусна програма, що дозволяє за допомогою NFC передати персональну інформацію користувача зловмисникові.

NFC-технологія дозволяє обмінюватися файлами, здійснювати платежі та деякі інші дії. При цьому пристрої повинні знаходитися на відстані не більше десяти сантиметрів один від одного. Але новий спосіб атаки NFCdrip дозволяє викрасти інформацію на дистанції в декілька метрів.

Читайте: Xiaomi Mi 8 Lite почнуть продавати з України – дата і ціна

Програмісти вважають, що прийом можна використовувати і для злому ноутбуків. Експерт зазначив, що є можливість вкрасти дані на відстані до 60 метрів.

До слова, раніше умільці представили спосіб злому Android-гаджетів через динамік апарату.