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Snapdragon 710 і Android 9. Чим здивує Nokia 8.1

Характеристики Nokia 8.1 з’явилися в мережі. Новинка стане бюджетним флагманом бренду.

Характеристики майбутнього смартфона Nokia 8.1 з’явилися на авторитетному бенчмарку Geekbench.

В основу смартфона ліг досить потужний процесор Snapragon 710.

За характеристиками він буде майже аналогічний торішньому Snapdragon 835.

Базова версія Nokia 8.1 отримає 4 ГБ оперативної пам’яті, а топова модель – 6 ГБ.

Читайте: Через NFC в 60 метрах: новий спосіб зламати Android

Флагман працюватиме під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

Очікується, що Nokia 8.1 буде дорожчим за Nokia 7 Plus.

Раніше стало відомо, що продаж Xiaomi Mi 8 Lite стартує з України. Глобальний реліз смартфона відбудеться пізніше.

Фото: Nemanjazotovic/Dreamstime

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