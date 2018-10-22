Характеристики Nokia 8.1 з’явилися в мережі. Новинка стане бюджетним флагманом бренду.
Характеристики майбутнього смартфона Nokia 8.1 з’явилися на авторитетному бенчмарку Geekbench.
В основу смартфона ліг досить потужний процесор Snapragon 710.
За характеристиками він буде майже аналогічний торішньому Snapdragon 835.
Базова версія Nokia 8.1 отримає 4 ГБ оперативної пам’яті, а топова модель – 6 ГБ.
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Флагман працюватиме під управлінням операційної системи Android 9 Pie.
Очікується, що Nokia 8.1 буде дорожчим за Nokia 7 Plus.
Раніше стало відомо, що продаж Xiaomi Mi 8 Lite стартує з України. Глобальний реліз смартфона відбудеться пізніше.
Фото: Nemanjazotovic/Dreamstime
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