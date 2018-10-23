PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гаджети / Як кредитна карта: створено найтонший смартфон/

Як кредитна карта: створено найтонший смартфон

Японська компанія Kyocera створила незвичайний смартфон, товщина якого всього 5,3 міліметра.

Модель Kyocera KY-O1L відноситься до наносмартфонів  – пристроїв з тонким профілем.

Товщина японського смартфона становить всього 5,3 міліметра, а сам він за розмірами схожий накредитну карту, пише Сегодня.

Заряду 380 мАг батареї смартфона вистачить на 2 дні в залежності відчастоти використання. Такої економічності вдалося досягти завдяки використанню електронного паперу. Також вплинула і невелика діагональ дисплея – всього 2,8 дюйма.

image image
Як кредитна карта: створено найтонший смартфон / 2 фотографии

Читайте: Xiaomi Mi 8 Lite почнуть продавати з України – дата і ціна

Новинка надійде в продаж в листопаді 2018 року по ціні 280 доларів. На сьогоднішній момент Kyocera KY-O1L є найтоншим гаджетом всвіті.

Нагадаємо, компанія Lenovo показала смартфон з гнучким дисплеєм.

Фото: digitaltrends.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка