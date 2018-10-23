Японська компанія Kyocera створила незвичайний смартфон, товщина якого всього 5,3 міліметра.

Модель Kyocera KY-O1L відноситься до наносмартфонів – пристроїв з тонким профілем.

Товщина японського смартфона становить всього 5,3 міліметра, а сам він за розмірами схожий накредитну карту, пише Сегодня.

Заряду 380 мАг батареї смартфона вистачить на 2 дні в залежності відчастоти використання. Такої економічності вдалося досягти завдяки використанню електронного паперу. Також вплинула і невелика діагональ дисплея – всього 2,8 дюйма.



Як кредитна карта: створено найтонший смартфон / 2 фотографии

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Новинка надійде в продаж в листопаді 2018 року по ціні 280 доларів. На сьогоднішній момент Kyocera KY-O1L є найтоншим гаджетом всвіті.

Нагадаємо, компанія Lenovo показала смартфон з гнучким дисплеєм.

Фото: digitaltrends.com