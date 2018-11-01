Компанія Apple офіційно визнала застарілою модель iPhone 5. Виробник більше не буде ремонтувати і підтримувати даний гаджет.
Про це зазначено на офіційному сайті компанії.
Список застарілих пристроїв компанії Apple, які більше не будуть отримувати офіційного обслуговування, постійно поповнюється.
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Модель iPhone 5 була представлена у 2012 році. В цілому було продано понад 50 мільйонів моделей цього смартфона.
Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple. Компанія показала три нових смартфони: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone Xr.
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