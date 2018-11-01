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Apple визнала застарілим iPhone 5. Його перестануть обслуговувати

Компанія Apple офіційно визнала застарілою модель iPhone 5. Виробник більше не буде ремонтувати і підтримувати даний гаджет.

Про це зазначено на офіційному сайті компанії.

Список застарілих пристроїв компанії Apple, які більше не будуть отримувати офіційного обслуговування, постійно поповнюється.

Читайте: Купив місце у черзі, а на iPhone не вистачило: у Москві стався курйоз у магазині

Модель iPhone 5 була представлена у 2012 році. В цілому було продано понад 50 мільйонів моделей цього смартфона.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple. Компанія показала три нових смартфони: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone Xr.

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