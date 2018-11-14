PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Гаджеты / Новая классика: Nokia представила аппарат за 600 гривен/

Нова класика: Nokia представила апарат за 600 гривень

Nokia випустила оновлену версію свого кнопкового телефону під назвою 106.

Модель 106 отримала від творців нове життя. Nokia в оновленому апараті залишила все класичне для бюджетного телефону – кнопкову клавіатуру, маленький економний екран, але також додала в нього нові фішки.

Так, в Nokia 106 збільшили обсяг пам’яті для зберігання більшої кількості контактів і повідомлень, пише ФАН.

Головний плюс – батарейка. За заявою творців, по апарату можна буде безперервно розмовляти 15,7 години. При цьому в режимі очікування він не “втомиться” майже три тижні.

Читайте: iPhone X вибухнув після оновлення

Для когось буде особливо приємно, що фіни зберегли в телефоні легендарну гру Змійка.

Апарат обійдеться власникам в близько 600 гривень.

Як повідомлялося, Nokia випустила нову версію бананофону 8110.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка