Nokia випустила оновлену версію свого кнопкового телефону під назвою 106.

Модель 106 отримала від творців нове життя. Nokia в оновленому апараті залишила все класичне для бюджетного телефону – кнопкову клавіатуру, маленький економний екран, але також додала в нього нові фішки.

Так, в Nokia 106 збільшили обсяг пам’яті для зберігання більшої кількості контактів і повідомлень, пише ФАН.

Головний плюс – батарейка. За заявою творців, по апарату можна буде безперервно розмовляти 15,7 години. При цьому в режимі очікування він не “втомиться” майже три тижні.

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Для когось буде особливо приємно, що фіни зберегли в телефоні легендарну гру Змійка.

Апарат обійдеться власникам в близько 600 гривень.

Як повідомлялося, Nokia випустила нову версію бананофону 8110.