Компанія Apple повернула в продаж iPhone SE, знизивши його вартість на $ 150. Всі телефони були розкуплені за кілька годин.

Компанія Apple повернула в продаж iPhone SE, знизивши його вартість на $150, пише The Verge.

До слова, Apple офіційно припинила продаж iPhone SE у вересні 2018 року, але на вихідних вирішила влаштувати таємний розпродаж.

Смартфони були доступні тільки в американській версії Apple Store.

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У виданні припускають, що Apple вирішила розпродати залишки телефонів.

Охочих придбати iPhone SE по знижці виявилося дуже багато і за кілька годин їх розкупили.

iPhone SE пропонувався з 32 і 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Версія на 32 ГБ коштувала $249, а 128 ГБ – $299. Знижка становила $100 і $150.

До слова, компанія Apple може повернути на ринок смартфони iPhone X, оскільки продажі iPhone XS та XR не виправдовують очікувань.

Фото: dreamstime.