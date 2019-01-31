У мережі з’явилися деякі подробиці про оновлення гаджетом від Apple.

Звіт про плани Apple опублікувало видання Bloomberg.

У планах компанії оснастити iPhone XS Max системою з трьох основних камер, одна з яких буде працювати у форматі 3D. Новий телефон отримає камеру на базі лазерного сканера, що допоможе збільшити радіус дії FaceID до 5 м замість 25-50 см.

Також тривалість запису Live Photo збільшиться з 3 с до 6 с.

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Однак iPhone XS і iPhone XR не отримають оновлені камери.

Крім того, Apple планує замість Lightning-порту впровадити USB-C.

Смартфон може вийти вже в 2019 році.

Apple збирається презентувати відразу 3 нових моделі iPad. До кінця 2019 року, як мінімум, дві моделі повинні вийти. Йдеться про iPad Mini, який не оновлювали з 2015 року, і iPad з діагоналлю дисплея в 10 дюймів.

Також на 2020 запланована презентація нового iPad Pro з 3D-камерою.

Відносно iOS 13, то в ній може з’явитися темна тема, як у macOS Mojave.

Раніше Факти ICTV писали, що генеральний директор корпорації Apple Тім Кук заявив про наміри знизити ціни на деякі моделі iPhone.

Фото: unsplash.