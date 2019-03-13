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Viber і Chrome: найпопулярніші мобільні додатки серед українців

Найпопулярнішими мобільними додатками серед українців стали Viber, Chrome і YouTube.

Viber і Chrome: найпопулярніші мобільні додатки серед українців

Дані про найпопулярніші мобільні додатки опублікувала аналітична компанія TNS Kantar.

Перше місце дісталося Viber, друге – Chrome, а третє – YouTube.

Читайте: Apple планує поставити в iPhone 3D-камеру – ЗМІ

Додатки Facebook, Telegram і Duo показали стрімке зростання за рік. Охоплення користувачів Facebook виросло з 65% в лютому 2018 до 80% у лютому 2019. Telegram показав зростання з 27,5% до 46,7%.

Цікаво, що у топ-15 додатків не потрапили Вконтакте і Skype.

Раніше Факти ICTV писали, що Samsung Fold почнуть продавати у квітні цього року. Оголошена також ціна Samsung Fold.

Фото: Unsplash

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