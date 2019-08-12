Зловмисники можуть зламати смартфон і використовувати його як акустичну зброю.

Спеціаліст в галузі кібербезпеки Метт Віксі заявив, що у смартфонів є вразливість, яка дозволяє хакерам отримати доступ до їхніх налаштувань і перетворити пристрій на акустичну зброю.

Зловмисники можуть нашкодити людині, якщо змусять пристрій постійно відтворювати звуки, що дезорієнтують, на високих або низьких частотах.

– У деяких атаках використовувалися відомі вразливості на конкретному пристрої, їх можна реалізувати локально або віддалено. Інші атаки вимагають або близькості до пристрою, або фізичного доступу до нього, – розповів Віксі.

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За його словами, для подібного нападу достатньо підключення до пристрою за допомогою Wi-Fi або Bluetooth.

Щоб підтвердити сказане, фахівець зламав кілька гаджетів за допомогою програми-сканера і змусив їх відтворювати неприємні звуки, у результаті чого пристрої вийшли з ладу.

До слова, Факти ICTV писали про те, як захистити свої персональні дані від шахраїв.