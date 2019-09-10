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Apple представила iPad сьомого покоління

Apple представила сьоме покоління iPad з дисплеєм розміром 10,2 дюйма.

Apple представила iPad сьомого покоління

Компанія Apple представила сьоме покоління iPad.

Новий гаджет отримає Retina-дисплей розміром 10,2 дюйма.

Новий iPad на 100% складається з переробленого алюмінію.

iPad 7-го покоління коштуватиме у США від $329. Продажі розпочнуться 30 вересня.

Читайте: iPhone 11 та iOS 13: злито секретні документи Apple

Завдяки новій мобільній операційній системі iPad OS цифрову клавіатуру на планшеті можна буде переміщати по всьому екрану в будь-яке зручне місце.

Нагадаємо, у Каліфорнії 10 вересня відбувається щорічна презентація Apple.

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