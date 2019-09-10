У штаб-квартирі Apple у Каліфорнії відбувається щорічна презентація новинок компанії.

10 вересня у Каліфорнії відбувається головна щорічна презентація Apple.

Крім нових iPhone очікується анонс нових Apple Watch. Також команда Тіма Кука презентує сервіс потокового відео Apple TV, а також познайомить користувачів зі стрімінговім ігровим сервісом Apple Arcade.

Також, за чутками, Apple представить новий гаджет – Apple Tag – “розумний” маркер, що кріпиться на ключі, гаманці та інші дрібниці. Apple Tag дозволить знаходити такі предмети за допомогою додатку.

Презентація Apple 2019 онлайн

Відеотрансляція презентації Apple російською може бути тимчасово недоступною

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