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Презентація Apple 2019 (ОНЛАЙН)

У штаб-квартирі Apple у Каліфорнії відбувається щорічна презентація новинок компанії.

Презентація Apple 2019 (ОНЛАЙН)

10 вересня у Каліфорнії відбувається головна щорічна презентація Apple.

Крім нових iPhone очікується анонс нових Apple Watch. Також команда Тіма Кука презентує сервіс потокового відео Apple TV, а також познайомить користувачів зі стрімінговім ігровим сервісом Apple Arcade.

Також, за чутками, Apple представить новий гаджет – Apple Tag – “розумний” маркер, що кріпиться на ключі, гаманці та інші дрібниці. Apple Tag дозволить знаходити такі предмети за допомогою додатку.

Презентація Apple 2019 онлайн 

Відеотрансляція презентації Apple російською може бути тимчасово недоступною

Читайте: iPhone 11 та iOS 13: злито секретні документи Apple

Ми також зібрали всю інформацію про нові iPhone від Apple.

Фото: Dreamstime

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