У штаб-квартирі Apple у Каліфорнії відбувається щорічна презентація новинок компанії.
10 вересня у Каліфорнії відбувається головна щорічна презентація Apple.
Крім нових iPhone очікується анонс нових Apple Watch. Також команда Тіма Кука презентує сервіс потокового відео Apple TV, а також познайомить користувачів зі стрімінговім ігровим сервісом Apple Arcade.
Також, за чутками, Apple представить новий гаджет – Apple Tag – “розумний” маркер, що кріпиться на ключі, гаманці та інші дрібниці. Apple Tag дозволить знаходити такі предмети за допомогою додатку.
Презентація Apple 2019 онлайн
Відеотрансляція презентації Apple російською може бути тимчасово недоступною
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