iOS 13 вийде в Україні 19 вересня о 20.00. Про головні оновлення в мобільній операційній системі Apple – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

iOS 13 – нову операційну систему для смартфонів Apple – українці зможуть завантажити 19 вересня о 20.00.

Опараційка отримає низку нововведень у роботі додатків: Камера, Фото, Карти, Siri та інших.

Факти ICTV зібрали найголовніші оновлення в iOS 13.

Темний режим. Побачити дизайн мобільної операційної системи, в основі якого лежить чорний колір, можна увімкнувши відповідний режим у налаштуваннях смартфону. Також можна запланувати автоматичне ввімкнення темного режиму вночі.

Нові функції камери. Користувач зможе керувати освітленням у режимі портретної зйомки. Покращити портретні знімки можна буде, обравши область та інтенсивність ефекту. Також портрет можна легко перевести в чорно-білий варіант.

Контроль даних про геопозіцію. Людина зможе на свій розсуд давати додаткам одноразовий доступ до інформації про свою геолокацію. Також додали засоби захисту користувачів від небажаного відстеження.

Легший пошук фото. У додатку зі світлинами змінився алгоритм організації альбомів, завдяки якому власник iPhone змогу легше відшукати фото, зроблені у конкретний день, місяць, рік. Додадуться також нові інструменти редагування фото.

Інструменти відеомонтажу. Зняте на смартфон відео можна буде монтувати, повертати, обрізати й автоматично покращувати.

Вхід з Apple. У новій iOS 13 користувач зможе заходити у додатки та на веб-сайти, де потрібна реєстрація, використовуючи Face ID або Touch ID.

Швидший вхід, запуск і завантаження додатків. У новій операційній системі функція Face ID працюватиме на 30% швидше. Удвічі швидше запускатимуться додатки, які також стануть важити менше завдяки новому способу стиснення програм в App Store.

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Нові карти. Оновлення зроблять карти більш детальними. Однак, новий варіант карт спочатку запрацює в США до кінця року, а в 2020 році нові карти стануть доступними в інших країнах.

Розумніший Siri. У новій iOS 13 віртуальний помічник навчили зачитувати вхідні повідомлення вголос. Також у його функціонал додадуться швидкі команди.

Дві пари навушників на одному iPhone. iOS 13 дозволить одночасно підключити до одного смартфона дві пари AirPods.

Різноманітніші Memoji. Користувач матиме більший вибір зачісок, макіяжу, головних уборів і пірсингу, щоб створити “віртуального себе”.

Оновлений ARKit3. Доповнена реальність стане глибшою – відтепер віртуальні об’єкти можна буде розташувати як перед людиної, так і за нею.

Нагадування по-новому. У смарт-списках нагадування автоматично впорядковуються за групами – з прапорцем, Заплановано або Сьогодні.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Apple представила на презентації у вересні.