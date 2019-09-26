Нещодавно компанія Apple презентувала новинку – IPhone 11. Які переваги цієї моделі і чи варто купувати смартфон уже цього року – читайте в нашому матеріалі.

Щороку компанія Apple проводить велику презентацію, на якій представляють нові пристрої. Серед них завжди є IPhone. Колись їх показував Стів Джобс, але тепер часи значно змінилися, як і зовнішній вигляд смартфонів.

Цього року був представлений IPhone 11 і його старші версії Pro і Pro Max. Особлива увага приділяється молодшій моделі, так як на російському ринку – це одне з найкращих рішень за співвідношенням ціни та якості. Але чи варто його купувати або краще звернути увагу, наприклад, на IPhone XR?

Чому IPhone 11 – це найкраще рішення на ринку

Оновлення моделей щороку ставить перед споживачами важливе запитання: є необхідність купувати нову модель чи можна звернути увагу на варіанти, що подешевшали. Порівняння з версією 2018 року показує, що іноді краще переплатити 3,8 тис. грн на нашому ринку і отримати сучасний пристрій з новим процесором, двома камерами і повною підтримкою випущеного оновлення.

Варто відзначити, що 11 версія IPhone – це пряме продовження XR. В оновленій версії встановлений новий процесор A13 Bionic, який хоч трохи, але перевершує свого молодшого брата за характеристиками.

Кількість ОПП. Цього року компанія з Купертіно встановила 4 гігабайти оперативної пам’яті. Вона знадобиться переважно для обробки відео, а з повсякденними завданнями і минулі версії впоралися досить добре.

Читайте: Apple представила iPhone 11 Pro з потрійною камерою

Крім цього, був оновлений і акумулятор. Відзначається, що новий смартфон буде працювати на годину довше, ніж його попередник. Для власників IPhone це дуже важлива і приємна новина, адже найбільші проблеми у смартфонів від Apple виникали саме через час автономної роботи.

Поки не зовсім зрозуміло, чи вирішені проблеми із завершенням роботи на морозі, але компанія робить все, щоб виправити ситуацію. Найважливіше оновлення – це камера. Тепер встановлено два модулі, один з яких має надширокий кут.

Це необхідно для того, щоб кадр вміщував якомога більше об’єктів. Основний модуль має 12 мегапікселів і світлосилу f/1.8. Це хороші показники для флагмана. Новинка також отримала нічний режим і автокорекцію.

Чи варто його купувати в 2019 році

Відповідь на це запитання – однозначно, варто. Це та модель, яка зможе прослужити ще кілька років і бути на рівні світових флагманів. Тут не наводиться порівняння з Android пристроями, оскільки тільки Google Pixel може порівнюватися з IPhone 11, проте тільки за камерою. Мінімальна ціна на пристрій починається від 22, 7 тис. грн.

До речі, раніше ми писали про те, коли стартує продаж iPhone 11 в Україні, а також за якою ціною їх можна буде придбати.