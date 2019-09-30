Apple зможе відмовитися від вирізу під сенсор Face ID та камеру на передній панелі нового iPhone 12.

Згідно з новим рендером можливого дизайну iPhone 12, автором якого став відомий концептмейкер Веніамін Гескін, смартфон позбудеться вже звичної моноброви.

За інформацією джерела, компанія Apple змогла зменшити розмір сенсора Face ID і передньої камери, що дозволить розмістити їх у тонку рамку зверху.

Зазначається, що iPhone 12 отримає 6,7-дюймовий дисплей, навколо якого буде симетрична рамка.

Читайте: Губка Боб, бритва і плита: найкращі меми на новий iPhone 11

До слова, раніше відомий аналітик Мінг-Чі Куо спрогнозував, що новий “яблучний” апарат отримає металеву рамку, як було в iPhone 4.

Нагадаємо, iPhone 11 в Україні офіційно почнуть продавати з 11 жовтня.

Фото: BenGeskin