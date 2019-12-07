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iPhone може стати повністю бездротовим у 2021

Роз’єм Lightning в iPhone піде у минуле у 2021 році, прогнозує експерт Мін-Чі Куо.

iPhone може стати повністю бездротовим у 2021

Американська компанія Apple випустить модель iPhone без роз’єму Lightning у другій половині 2021 року. При цьому Lightning, який використовується у смартфонах з 2012 року, не замінять сучасним USB-C.

Прогноз про те, що iPhone стане повністю бездротовим, дав експерт Мін-Чі Куо.

Також експерт прогнозує, що в лінійці смартфонів Apple з’явиться п’ять нових моделей у 2020 році.

Перша з них — iPhone SE 2 — вийде в першому півріччі наступного року і буде оснащений рідкокристалічним дисплеєм діагоналлю 4,7 дюйма.

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Згодом Apple покаже ще чотири OLED-смартфони з підтримкою 5G, прогнозує Мін-Чі Куо.

Як повідомлялося, інші аналітики прогнозують, що Apple змінить графік випуску iPhone.

Джерело: The Verge

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