У Китаї стає популярною гра про вірус, який знищить людство

Гра Plague Inc (у перекладі – Чума) на тлі спалаху епідемії коронавірусу очолила рейтинг завантажень у App Store у КНР.

Додаток зовсім не є новинкою серед сратегічних ігор – бестселером він став через вісім років після виходу. Зараз у світі налічується понад 130 млн гравців.

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Головною метою гри є розробка смертельного вірусу, яким потрібно заразити весь віртуальний світ. Гравець має постійно вдосконалювати його стійкість, щоб реагувати на ті контрзаходи, які впроваджуватиме віртуальна наукова спільнота.

Британські розробники припускають, що люди почали масово цікавитись грою, аби впоратися зі страхом зараження інфекцією.

– Найкращий спосіб подолати страх – подивитись йому в обличчя, – написав один з шанувальників Plague Inc.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що за даними ВООЗ глобальної епідемії коронавірусу немає.

Источник: BBC