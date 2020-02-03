PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гаджети

Конкурент Motorola Razr 2019 від Samsung засвітився до прем’єри

Відео з новим складаним смартфоном Samsung Galaxy Z Flip виклали в мережу. Витоком поділився авторитетний інсайдер Бен Гескін.

У ролику знято гаджет у фіолетово-градієнтному корпусі, який у розкладеному стані перетворюється на повноцінний смартфон.

Користувачі вже дуже скоро дізнаються, чи був витік справжнім Galaxy Z Flip. Презентація розкладачки відбудеться 11 лютого.

Читайте: Apple готується до випуску iPhone 12 mini – інсайдери

Додаткових подробиць про новий пристрій поки немає.

Як відомо, у 2020 році вийде ще одна розкладачка Motorola Razr 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка