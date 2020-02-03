Конкурент Motorola Razr 2019 від Samsung засвітився до прем’єри

Відео з новим складаним смартфоном Samsung Galaxy Z Flip виклали в мережу. Витоком поділився авторитетний інсайдер Бен Гескін.
У ролику знято гаджет у фіолетово-градієнтному корпусі, який у розкладеному стані перетворюється на повноцінний смартфон.
Користувачі вже дуже скоро дізнаються, чи був витік справжнім Galaxy Z Flip. Презентація розкладачки відбудеться 11 лютого.
Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB
— Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020
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Додаткових подробиць про новий пристрій поки немає.
Як відомо, у 2020 році вийде ще одна розкладачка Motorola Razr 2019.