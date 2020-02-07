Samsung почав блокувати смарт-телевізори в Україні – причина

Власники смарт-телевізорів Samsung в Україні на сторінці компанії у соцмережі скаржаться на те, що їхня техніка у лютому перестала підтримувати ряд функцій.

За словами обурених користувачів, тисячі телевізорів заблоковано не лише в Україні, але й у РФ, Білорусі та Молдові.

У компанії Samsung кажуть, що такі проблеми можливі з телевізорами, виготовленими для іншого регіону, тобто придбаними не у офіційного дилера.

– Телевізори, які розроблені для інших країн та ввезені в Україну іншими особами, можуть некоректно працювати на території України через неналежні налаштування або заводські налаштування, що мають застосовуватися в інших країнах, – пояснили в компанії.

Наголошується, що телевізори, імпортовані ТОВ Самсунг Електронікс Україна Компані, можна розпізнати за літерами **UA в коді моделі та українськими літерами на стікері на зворотній стороні телевізора.

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А з питань роботи телевізорів, вироблених для інших країнах, окрім України, радять звертатися безпосередньо до компанії-продавця.

– Якщо телевізор має літери UA в коді моделі і в ньому не працює Smart TV, будь ласка, зверніться на гарячу лінію 0 800 502 000, – йдеться у повідомленні.

До слова, нещодавно Факти ICTV розповідали про появу перших рендерів смартфона Samsung Galaxy S11e.