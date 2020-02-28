Facebook дозволив створювати 3D-знімки на дешевих смартфонах

Facebook зробив доступним створення 3D-фотографій для більшості користувачів пристроїв на iOS та Andriod.

Інструмент запустили ще у 2018 році, але використовувати його могли лише на смартфонах з двома камерами.

– Зробити тривимірну картинку можна практично з будь-якого стандартного зображення 2D, – повідомляє компанія.

Компанія навчила надточну нейронну мережу на мільйонах загальнодоступних 3D-зображень та їхніх картах глибини.

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Мережа оцінює відстань від камери до кожного пікселя зображення.

– Архітектура мережі дозволяє побудувати 3D-картинку на мобільних пристроях навіть невеликої потужності за секунди, – пише Facebook.

Раніше Facebook дозволив користувачам приховувати приватну інформацію. Йдеться про активність поза соцмережею (Off-Facebook Activity), наприклад, про використання облікового запису Facebook для авторизації.

Джерело: Facebook