Facebook дозволив створювати 3D-знімки на дешевих смартфонах

Facebook зробив доступним створення 3D-фотографій для більшості користувачів пристроїв на iOS та Andriod.
Інструмент запустили ще у 2018 році, але використовувати його могли лише на смартфонах з двома камерами.
– Зробити тривимірну картинку можна практично з будь-якого стандартного зображення 2D, – повідомляє компанія.
Компанія навчила надточну нейронну мережу на мільйонах загальнодоступних 3D-зображень та їхніх картах глибини.
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Мережа оцінює відстань від камери до кожного пікселя зображення.
– Архітектура мережі дозволяє побудувати 3D-картинку на мобільних пристроях навіть невеликої потужності за секунди, – пише Facebook.
Раніше Facebook дозволив користувачам приховувати приватну інформацію. Йдеться про активність поза соцмережею (Off-Facebook Activity), наприклад, про використання облікового запису Facebook для авторизації.
Джерело: Facebook