Zoom відправляв до Facebook особисті дані користувачів

Додаток для відеоконференцій Zoom для iOS було оновлено, щоб видалити з нього код, який відправляв дані користувача до компанії Facebook.

Експерти з’ясували, що Zoom відправляв до Facebook дані про часовий пояс користувача та місто, коли людина відкривала додаток, і відомості про пристрій користувача, навіть якщо у нього не було облікового запису в Facebook.

Зі свого боку в Zoom заявили, що зібрані дані не включають особисту інформацію користувача, а тільки інформацію про пристрої користувачів.

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– Ми щиро приносимо вибачення через занепокоєння і зберігаємо тверду прихильність захисту конфіденційності наших користувачів, – сказали творці програми.

Нагадаємо, молода пара зі США на самоізоляції через коронавірус провела весільну церемонію за допомогою відеоконференції в додатку Zoom.

Джерело: Motherboard