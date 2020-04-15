Компанія Apple показала, як у різних країнах карантин вплинув на пересування людей.
Статистику порахували на основі даних з мобільних телефонів та годинників.
Доступні дані пішого та автомобільного пересування.
У деяких країнах порахували також їзду у громадському транспорті.
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Як карантин вплинув на пересування людей у світі – статистика від Apple / 6 фотографий
В Україні на 56% зменшились піші прогулянки користувачів Apple та на 45% виїзди на автомобілі.
У Польщі піші прогулянки зменшились на 84%, а поїздки на 80%.
Як писали Факти ICTV, нині про закінчення карантину в Україні говорити недоцільно, особливо враховуючи новий антирекорд за кількістю хворих, виявлених за добу.
Джерело: AppleТеги: Apple, Карантин, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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