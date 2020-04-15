











Як карантин вплинув на пересування людей у світі – статистика від Apple / 6 фотографий

В Україні на 56% зменшились піші прогулянки користувачів Apple та на 45% виїзди на автомобілі.

У Польщі піші прогулянки зменшились на 84%, а поїздки на 80%.

Як писали Факти ICTV, нині про закінчення карантину в Україні говорити недоцільно, особливо враховуючи новий антирекорд за кількістю хворих, виявлених за добу.

Джерело: Apple