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Як карантин вплинув на пересування людей у світі – статистика від Apple

Компанія Apple показала, як у різних країнах карантин вплинув на пересування людей.

Статистику порахували на основі даних з мобільних телефонів та годинників.

Доступні дані пішого та автомобільного пересування.

У деяких країнах порахували також їзду у громадському транспорті.

Читайте: Правила карантину в Україні – все, що потрібно знати

  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
  • Як карантин вплинув на пересування людей у світі - статистика від Apple
Як карантин вплинув на пересування людей у світі – статистика від Apple / 6 фотографий

В Україні на 56% зменшились піші прогулянки користувачів Apple та на 45% виїзди на автомобілі.

У Польщі піші прогулянки зменшились на 84%, а поїздки на 80%.

Як писали Факти ICTV, нині про закінчення карантину в Україні говорити недоцільно, особливо враховуючи новий антирекорд за кількістю хворих, виявлених за добу.

Джерело: Apple

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