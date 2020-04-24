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Обережно – ця “текстова бомба” перетворює iPhone на “цеглину”

24 квітня в соцмережах з’явилися попередження про те, що користувачі iPhone, iPad або навіть Mac стали отримувати повідомлення з певними символами, через яке пристрій може зависнути.

Текстовий рядок, який можна отримати в будь-якому месенджері, призводить до збою програми або навіть цілої системи.

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“Текстова бомба” не несе серйозного ризику, а лише спричиняє незручності. У найгіршому випадку система перезавантажиться або доведеться примусово зробити це.

Нагадаємо, експерти встановили, що додаток Zoom відправляв особисті дані користувачів до Facebook.

Джерело: Forbes

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