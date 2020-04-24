Оновлення Windows 10 може видаляти файли без дозволу користувача

Оновлення Windows 10 з номером KB4549951, компанія Microsoft випустила, щоб закрити чотири дірки в системі безпеки операційної системи.

Але, оновлення замість вирішити проблеми, почало ламати систему.

Користувачі поскаржилися на самовільний перезапуск системи, розриви зв’язку Bluetooth і Wi-Fi.

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Також почалися проблеми з підключенням і впала продуктивність.

– Оновлення може видаляти і переміщати файли без дозволу користувача. Після установки у деяких користувачів пропали документи, зображення і персональні налаштування, – пишуть на сайті.

У мережі з’явився відеоролик із новим дизайном системи Windows 10.

Компанія Microsoft присвятила відео досягненню 1 млрд користувачів операційної системи.

Джерело: ixbt.com