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Новий iPhone SE позбавили популярної функції

Нові телефони iPhone SE втратили функції Haptic Touch для роботи з повідомленнями.

Раніше під час надходження повідомлень на заблокованому екрані, користувач міг взаємодіяти з додатком без розблокування телефону.

Досить було натиснути на нього і обрати одну із запропонованих опцій.

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Новий iPhone SE позбавили популярної функції

Компанія Apple ніяк не пояснила це рішення. Але Haptic Touch і далі працює з повідомленнями, що приходять, коли смартфон розблоковано.

Нагадаємо, 15 квітня компанія Apple представила iPhone SE другого покоління. Він підтримує бездротову зарядку і дві SIM-карти, доступний в корпусі чорного, білого і червоного кольору. Модель із 64 гб пам’яті коштуватиме трохи більше, ніж 10,5 тис. грн.

Джерело:  The Verge

Фото:  The Verge

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