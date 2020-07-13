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Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині

Схоже, Google помилково опублікував зображення Pixel 4A у своєму канадському магазині.

Смартфон, показаний на фотографії, має камеру, яку раніше можна було побачити на витоках.

Також експерти звернули увагу, що на екрані є дата 12 травня, що є досить переконливим підтвердженням того, що Google спочатку планував представити Pixel 4A під час своєї щорічної конференції розробників, перш ніж її скасовали через пандемію Covid-19.

Також є інформація, що апарат пройшов через Федеральну комісію зв’язку США минулого місяця. Це ще одна ознака того, що випуск смартфона наближається.

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У мережу злили фото Google Pixel 5

Зображення Google Pixel 5 злили в мережу за три місяці до офіційної презентації.

На рендерах видно особливості дизайну смартфона. Зокрема, нехарактерний вигляд фронтальної панелі та конфігурацію модуля основної камери.

  • Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині
  • Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині
  • Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині
  • Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині
  • Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині
  • Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині
Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині / 3 фотографии

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