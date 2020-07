Google помилково розмістив фото Pixel 4A у своєму магазині

Схоже, Google помилково опублікував зображення Pixel 4A у своєму канадському магазині.

Смартфон, показаний на фотографії, має камеру, яку раніше можна було побачити на витоках.

Також експерти звернули увагу, що на екрані є дата 12 травня, що є досить переконливим підтвердженням того, що Google спочатку планував представити Pixel 4A під час своєї щорічної конференції розробників, перш ніж її скасовали через пандемію Covid-19.

Google just put a photo of the Pixel 4A on its store https://t.co/7hDZH8OiSK pic.twitter.com/paJQqTlkTT

— The Verge (@verge) July 13, 2020