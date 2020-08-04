Google представив Pixel 4A – характеристики та ціна

Минулого тижня компанія Google випустила кілька тизерів, які вказували на запуск продажів Pixel 4A у серпні.

У понеділок, 3 серпня, технологічний гігант офіційно анонсував Pixel 4A. Також Google оголосив про вихід на ринок ще двох моделей – Pixel 4A 5G та Pixel 5.

Дві моделі з 5G будуть доступні цієї осені, а Pixel 4A вже доступний для передзамовлень в онлайн-магазині Google за ціною $349.

Характеристики Pixel 4A

Pixel 4A виконаний у пластиковому корпусі, який є звичним для моделей у цій ціновій категорії. Пристрій має одну задню камеру, розміщену в модулі квадратної форми поряд зі спалахом.

На задній панелі смартфона також розташовано сканер відбитків пальців. На правому боці апарата розміщена кнопка увімкнення м’ятного кольору, а також кнопки для регулювання гучності.

Pixel 4A має 5,81-дюймовий OLED-дисплей з розподільною здатністю 2340х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19,5:9. Дисплей підтримує частоту оновлення лише 60 Гц та має отвір під фронтальну камеру на 8 Мп.

Задня камера – це одинарний 12,2-мегапіксельний сенсор зображення Sony IMX363 з діафрагмою F/1.7, і кутом огляду 77°, фазовим автофокусуванням Dual Pixel, OIS та підтримкою EIS.

Pixel 4A може знімати відео в 4К за 30 кадрів на секунду. Slow Motion пристрій здатний знімати в 1080p зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

Камеру Pixel 4A посилено декількома апаратними функціями, такими як Live HDR+, подвійне управління експозицією, Night Sight з астрофотографією, Social Share, портретний режим та Super Res Zoom.

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Пристрій працює від процесора Qualcomm Snapdragon 730G в парі з 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 ГБ пам’яті UFS 2.1.

У телефоні є акумулятор на 3140 мА-год та можливість швидкої зарядки потужністю 18 Вт через порт USB-C.

Google Pixel 4A працює на операційній системі Android 10.

У мережу злили фото Google Pixel 5

Інсайдери виклали мережу зображення Google Pixel 5 за чотири місяці до офіційного анонсу.

На рендерах видно нехарактерний вигляд фронтальної панелі та конфігурацію модуля основної камери.

Чи вгадали інсайдери, дізнаємося восени.









