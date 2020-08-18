Новий удар через Fortnite: Apple відключить Epic Games від інструментів розробки

Битва між Apple та Epic Games набирає обертів. Яблучна компанія повністю видалила профіль розробника з App Store, а 28 серпня відключить Epic Games від інструментів розробки для Mac та iOS.

Про це повідомив розробник ігор у своєму Twitter.

Через що воюють

13 серпня Apple видалила із App Store популярну гру Fortnite після того, як розробник Epic Games ввів власну систему оплати через додаток, яка обійшла стандартну 30-відсоткову комісію магазину.

Після вилучення гри Epic Games продемонструвала ретельно розраховану серію відповідей, включаючи антимонопольний позов проти Apple та протестне відео, яке вийшло в ефір на YouTube і в самому Fortnite.

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Розробник ігор заявив, що має повне право на позов, оскільки компанія втратила “багато грошей” від недобросовісної конкуренції.

Джерело: Epic Games Newsroom

Фото: Epic Games