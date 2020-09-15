YouTube Shorts: YouTube запустив конкурента TikTok

Всесвітньо відомий відеохостинг YouTube запустив аналог популярного додатку TikTok.

Незабаром запис, обробка та монтаж 15-секундних роликів стануть доступними у новому розділі під назвою YouTube Shorts.

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15-секундні відео можна переглянути на домашній сторінці YouTube у спеціальному розділі Shorts.

– Ми будемо і далі додавати більше цікавих функцій:з нетерпінням чекаємо вашого відгуку про новий формат відео на Youtube, – йдеться у заяві.

Наразі бета-версія функції доступна лише на території Індії, де нещодавно було заборонено користування додатком TikTok.

Instagram Reels

На початку серпня в популярній соцмережі Instagram з’явилася функція Instagram Reels, що за своїм функціоналом дуже нагадує TikTok.

Записувати 15-секундні ролики з додатковими можливостями (ефекти, монтаж та додавання музики) зможуть користувачі, які оновлять додаток до останньої версії.

Готові відео можна поширювати як публічно, так і в приватних повідомленнях.

Джерело: YouTube