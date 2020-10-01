Android 11: три головних помилки оновлення та як їх виправити

Досвід роботи зі смартфонами на Android 11 далеко не бездоганний, скаржаться користувачі на різних форумах.

Android Auto

Одна з найважливіших помилок, що потрапила в операційну систему, унеможливлює підключення до Android Auto після встановлення Android 11.

Компанія Google визнала це на своїх форумах та порадила роз’єднати пристрій та авто, а потім видалити транспортний засіб зі списку Android Auto. Після цього потрібно розпочати підключення з нуля.

Багатозадачність

Деякі користувачі повідомляють про помилку, яка порушує багатозадачність на Android 11.

Ця помилка розчаровує, коли користувач не може побачити список нещодавніх програм, бо він не з’являється. Екран може навіть спалахувати чорним кольором.

Дехто може тимчасово виправити проблему, просто заблокувавши та розблокувавши свій пристрій. Однак згодом помилка все одно про себе нагадає.

Камера

Ще одна проблема програмного забезпечення, яка переслідує власників смарфтонів на Android 11 – камера не хоче запускатися чи вилітає під час переходу у відеорежим.

У деяких користувачів камера спрацьовує, але фотографії не зберігаються.

Android 11 блокує камеру смартфона також у популярних додатках на кшталт Instagram та VSCO.

Ентузіасти з форуму Pixel Phone Help виявили, що тимчасовим рішенням може стати видалення файлу .nomedia в папці програми.

Швидше за все, Google включить виправлення усіх помилок у майбутню версію Android, тому слід лише зачекати.

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Google представив Pixel 5

Pixel 5 – це новий телефон на Android із 6-дюймовим екраном та роздільною здатністю 2 340х1 080 пікселів.

Google зробив Pixel 5 водостійким, але прибрав гніздо для навушників.

Пристрій оснащено 8 ГБ оперативної пам’яті.

Акумулятор ємністю 4 080 мАг можна заряджати бездротовим способом.

Фото: Dreamstime, Autoevolution,