Apple зупиняє продаж навушників і колонок своїх конкурентів

Apple припинила продаж навушників та бездротових колонок від конкурентів, зокрема, Sonos, Bose та Logitech, оскільки компанія готується випустити власні нові аудіопродукти.

Усі продукти вищезазначених компаній зникли з інтернет-магазину Apple наприкінці минулого місяця.

Також за останні дні працівникам фізичних відділів роздрібної торгівлі Apple було доручено зняти товари для продажу в магазинах. Акції Sonos впали на 7% на розширених торгах після новин про це.

Apple розробляє нові продукти

“Яблучна” компанія позбавляється від продуктів конкурентів у своїх магазинах у зв’язку з тим, що Apple розробляє кілька нових продуктів, щоб розширити свою аудіолінійку.

Перші навушники під брендом Apple можуть бути анонсовані вже цього року. Також техногігант працює над меншою версією розумної колонки HomePod.

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Apple звільняє полиці не вперше

Apple звільняє свої цифрові та реальні прилавки для власних нових продуктів і раніше.

У 2014 році компанія припинила продаж пристроїв для фітнесу і здоров’я Fitbit незабаром після анонсування виходу Apple Watch.

Кілька років тому компанія прибрала продукцію Bowers & Wilkins, а на початку нинішнього року з полиць зникла продукція Bang & Olufsen.