SEO-просування від Ланет CLICK

На сьогодні ефективне ведення бізнесу практично неможливе без просування в Інтернеті.

Клієнти все активніше купують на сайтах, дізнаються про товари та послуги за допомогою пошукових систем і вважають за краще комфортно замовляти бажане в мережі, не виходячи з дому.

Щоб йти в ногу з часом і збільшувати доходи, необхідно просувати свою компанію в мережі.

Найращим способом є оптимізація сайту — цілий комплекс заходів для покращення позицій веб-ресурсу в результатах пошукової видачі.

Для дійсно якісного результату та гарантії залучення нових споживачів оптимальним рішенням стане звернення в діджитал-агентство.

Пошукова оптимізація веб-сайтів: особливості та переваги

Для чого потрібно SEO-просування сайту? Наприклад, якщо ви є власником онлайн-магазину, то вам вкрай необхідно рекламувати свою компанію в мережі. У такому разі просування інтернет-магазину здатне:

збільшити обсяг трафіку вашого веб-порталу;

сформувати позитивний імідж компанії у потенційної аудиторії;

посилити лояльність вже наявних клієнтів у процесі пошукового просування інтернет-магазину;

відстежити дані про поведінку споживачів на сайті та їхні інтереси;

забезпечити зростання прибутку завдяки підвищенню коефіцієнта конверсій.

Допоможе виконати ці завдання грамотно побудована стратегія SEO-просування сайту, що має кілька складників.

Так, для відстеження поведінки відвідувачів ресурсу, щоб у подальшому зрозуміти їхні інтереси та проаналізувати, наскільки ефективні задіяні маркетингові канали, підключаються системи аналітики.

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А в процесі зовнішньої оптимізації фахівці розміщують посилання на ресурс компанії та згадки про нього на різних тематичних майданчиках.

Окрім того, повноцінна розкрутка інтернет-магазину неможлива без тематичної оптимізації, яка дозволяє зробити сайт більш цікавим і наповнить його корисною для клієнта інформацією.

Етапи проведення SEO-оптимізації сайту

Оптимізація сайту — це багаторівневий процес, повна ефективність якого залежить від якості виконання кожного етапу. Саме тому таким важливим для кожного ресурсу процесом повинні займатися справжні професіонали.

Щоб просування вашого веб-сайту дало максимум результатів, зверніться за допомогою в Ланет CLICK, фахівці якого проведуть пошукову оптимізацію поетапно:

підключать системи веб-аналітики для аналізу поведінки користувачів ресурсу;

проведуть цілісний аудит сайту, визначать технічні помилки та шляхи їхнього виправлення;

проаналізують структуру сайту, створять нові необхідні сторінки, зберуть семантику, налаштують коректну перелінковку та збільшать релевантність сторінок сайту.

Щоб замовити послугу оптимізації сайту та дізнатися про її вартість, звертайтеся до фахівців Ланет CLICK, зателефонувавши за номером телефону +38 (044) 225-19-00 або написавши листа на електронну скриньку lanetclick@lanet.ua.

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