Ціни на iPhone 12 в Україні

Вартість нового смартфона iPhone 12 в Україні стартуватиме від 25 499 гривень. За цю суму можна придбати iPhone 12 mini.
Компактний 5G-смартфон iPhone 12 коштуватиме від 29 999 грн. Ця модель телефону тонша на 11% і менша на 15% в порівнянні зі своїм попередником.
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Ціни на iPhone 12 Pro починаються від 36 999 грн, а на iPhone 12 Pro Max від 39 999 грн. Моделі мають потужний процесор та лазерний далекомір.
Попередні замовлення на товар почнуться завтра, 16 жовтня. Повноцінно iPhone 12 та iPhone 12 mini можна буде придбати вже з 23 жовтня.
Характеристика iPhone 12
13 жовтня Американська компанія Apple представила публіці новий смартфон iPhone 12.
iPhone 12 представлений у п’яти кольорах: чорний, білий, синій, зелений і червоний. Смартфон отримав більш міцне скло Ceramic Shield, яке була розроблене у співпраці з Corning.
Розробники запевняють, що iPhone 12 вчетверо краще витримуватиме падіння.
Джерело: Citrus.ua