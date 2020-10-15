Вартість нового смартфона iPhone 12 в Україні стартуватиме від 25 499 гривень. За цю суму можна придбати iPhone 12 mini.

Компактний 5G-смартфон iPhone 12 коштуватиме від 29 999 грн. Ця модель телефону тонша на 11% і менша на 15% в порівнянні зі своїм попередником.

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Ціни на iPhone 12 Pro починаються від 36 999 грн, а на iPhone 12 Pro Max від 39 999 грн. Моделі мають потужний процесор та лазерний далекомір.























Ціни на iPhone 12 в Україні: купити смартфон можна вже з наступного тижня / 6 фотографий

Попередні замовлення на товар почнуться завтра, 16 жовтня. Повноцінно iPhone 12 та iPhone 12 mini можна буде придбати вже з 23 жовтня.

Характеристика iPhone 12

13 жовтня Американська компанія Apple представила публіці новий смартфон iPhone 12.

iPhone 12 представлений у п’яти кольорах: чорний, білий, синій, зелений і червоний. Смартфон отримав більш міцне скло Ceramic Shield, яке була розроблене у співпраці з Corning.

Розробники запевняють, що iPhone 12 вчетверо краще витримуватиме падіння.

Джерело: Citrus.ua