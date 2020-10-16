У додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція. Користувачі можуть знайти пісню, наспівавши мелодію.

Як це працює?

Пошук потрібної пісні потрібно розпочинати з питання до пошукової системи Що це за пісня? Потім треба виконати фрагмент з мелодії.

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Додаток може розпізнати жужання, свист, наспівування для певної пісні.

Google запропонує вам пісні на основі відсоткового співпадіння, які на думку додатка, найбільш близькі до вашого виконання.

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