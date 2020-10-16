У додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція. Користувачі можуть знайти пісню, наспівавши мелодію.
Як це працює?
Пошук потрібної пісні потрібно розпочинати з питання до пошукової системи Що це за пісня? Потім треба виконати фрагмент з мелодії.
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Додаток може розпізнати жужання, свист, наспівування для певної пісні.
Google запропонує вам пісні на основі відсоткового співпадіння, які на думку додатка, найбільш близькі до вашого виконання.
У компанії зазначають, що додатку допомагає вже натренована система на основі штучного інтелекту
Додаток сприймає більше 20 мов. Функція доступна в Google Search для Android та iOS.
Google презентував Pixel 5
Компанія Google показала свої нові смартфони Pixel 4a і Pixel 5.
Модель Pixel 5 коштує 19,7 тис. грн. Він має вбудовану 4K камеру, захист від вологи та 8 гб вбудованої пам’яті.
Pixel 4a можна придбати за 14,1 тис. грн. Гаджет не має бездротової зарядки та захисту від вологи.
Джерело: GSM Arena