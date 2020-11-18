Apple заплатить $113 млн, щоб врегулювати державне розслідування у справі про “batterygate”.

Компанія заплатить штатам, зокрема Каліфорнії, Техасу та Арізоні гроші, щоб залагодити звинувачення в тому, що вона загальмувала роботу iPhone з метою спонукати клієнтів купувати нові.

Угода з коаліцією штатів відрізняється від запропонованої в березні угоди Apple щодо виплати постраждалим власникам iPhone до $500 млн за погашення колективного позову.

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У чому суть скандалу Apple “batterygate”

Apple у 2016 році непомітно оновила програмне забезпечення на моделях iPhone 6, 7 і SE, щоб знизити швидкість процесора.

У компанії заявили про те, що її дії були зроблені на користь користувачів.

Нібито літій-іонні акумулятори з часом зношуються і не витримують навантаження процесора, що призводить часом до вимикання гаджетів. А зниження швидкості процесора покликане вирішити цю проблему.