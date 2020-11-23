Компанія Bullitt з Великої Британії створила смартфон Cat S42, який оснащено антибактеріальною технологією Biomaster.

Згідно з інформацією розробників, для його створення використовували іони срібла, які нібито не дозволяють мікробам розмножуватися.

Крім того, пристрій можна буде мити з милом, він повністю водонепроникний, а також обробляти антисептиком.

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Нині Cat S42 вже можна придбати, проте моделі з антибактеріальною технологією будуть доступні не раніше 2021 року.

Надалі компанія планує додати і у інші моделі смартфонів таку ж опцію.

QR-коди з даними про коронавірус

У Китаї запропонували зашифровувати інформацію про тестування на коронавірус у спеціальні персональні QR-коди.

Нині ця система діє у країні, проте її можна зробити глобальною.

Детальніше про боротьбу з коронавірусом у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Daily Mail