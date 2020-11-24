24 листопада китайська компанія Xiaomi, що спеціалізується на виготовленні техніки, провела презентацію нового гаджету. Ним став смартфон Poco M3 за доволі низькою вартістю. Ціна Xiaomi Poco M3 стартує від 4 299 грн.

Характеристики Xiaomi Poco M3:

основна камера – 48 Мп, фронтальна – 8 Мп;

акумулятор – 6 000 мА/год;

вага – 198 г;

оперативна пам’ять – 4 ГБ + 64 ГБ або 4 ГБ + 128 ГБ;

підтримує дві сім-карти;

датчик відбитку пальця знаходиться на боковій панелі.

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Корпус смартфону виготовлений з пластику, він доступний у трьох кольорах: синьому, чорному та жовтому. В Україні старт продажів Poco M3 відбудеться в грудні.

Ціна Xiaomi Poco M3: на 64 ГБ – 4 299 грн, а на 128 ГБ – 4 799 грн.







Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3: ціна та характеристики / 2 фотографии

Смартфон з вбудованим термометром від Huawei

Компанія Huawei зареєструвала патент на виготовлення смартфону з вбудованим термометром. За допомогою гаджета можна буде виміряти не лише температуру тіла людини, але й об’єкта з мінусовою температурою.

Джерело: ІТС.ua

Фото: ІТС.ua