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Людмила Богданова |

Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3: ціна та характеристики

24 листопада китайська компанія Xiaomi, що спеціалізується на виготовленні техніки, провела презентацію нового гаджету. Ним став смартфон Poco M3 за доволі низькою вартістю. Ціна Xiaomi Poco M3 стартує від 4 299 грн.

Характеристики Xiaomi Poco M3:

  • основна камера – 48 Мп, фронтальна – 8 Мп;
  • акумулятор – 6 000 мА/год;
  • вага – 198 г;
  • оперативна пам’ять – 4 ГБ + 64 ГБ або 4 ГБ + 128 ГБ;
  • підтримує дві сім-карти;
  • датчик відбитку пальця знаходиться на боковій панелі.

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Корпус смартфону виготовлений з пластику, він доступний у трьох кольорах: синьому, чорному та жовтому. В Україні старт продажів Poco M3 відбудеться в грудні.

Ціна Xiaomi Poco M3: на 64 ГБ – 4 299 грн, а на 128 ГБ – 4 799 грн.

  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3: ціна та характеристики / 2 фотографии

Смартфон з вбудованим термометром від Huawei

Компанія Huawei зареєструвала патент на виготовлення смартфону з вбудованим термометром. За допомогою гаджета можна буде виміряти не лише температуру тіла людини, але й об’єкта з мінусовою температурою.

Джерело: ІТС.ua

Фото: ІТС.ua

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