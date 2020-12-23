У цифровому магазині Epic Games Store з 22 грудня почалася безкоштовна роздача української гри Metro 2033 Redux. Отримати гру можна протягом 24 годин.

– Metro — одна з тих недооцінених серій, які дійсно заслуговують на краще. Ви можете отримати свою копію Metro 2033 в магазині Epic Games Store, — відзначають експерти.

Metro 2033 – це перша частина трилогії шутерів від української студії 4A Games. Гра заснована на однойменному романі письменника Дмитра Глуховського.

За сюжетом гри, в 2013 році на Землі відбулася трагічна катастрофа, в результаті якої практично всі люди загинули, а сама планета перетворилася на токсичну пустку.

З 17 по 31 грудня в Epic Games Store діє велика акція з роздачі ігор. Користувачі вже змогли отримати Cities Skylines, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The Long Dark, Defense Grid та Alien: Isolation.

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